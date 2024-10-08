Müge Anlı'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini 'o' oyuncuya benzetti - Son Dakika
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Müge Anlı'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini 'o' oyuncuya benzetti

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Müge Anlı ve Tatlı Sert programında, eşini hastane refakatçisiyle aldatan bir adam gündeme geldi. Aldatılan kadın, eşinin yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmesi konusunu gündeme getirdi. Bu durum programda tartışma yarattı.

08.10.2024 16:13  Güncelleme: 16:38
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Esma Hanım, 36 yıllık eşi İbrahim Bey'in kendisini aldattığı kadına altınlarını kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.