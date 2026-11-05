Muğla 112, 11 yılda yaklaşık 15 milyon acil çağrıya cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla 112, 11 yılda yaklaşık 15 milyon acil çağrıya cevap verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla 112, 11 yılda yaklaşık 15 milyon acil çağrıya cevap verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla'da acil çağrı hatlarının 2015'te tek numaraya geçmesinin ardından 11 yıl geçti; Muğla 112 bu sürede yaklaşık 15 milyon çağrıya cevap verdi. Merkez 2025'te 1,4 milyon çağrıyı yanıtlarken asılsız çağrıların gerçek acil durumlara erişimi geciktirebileceği uyarısını yaptı.

Muğla'da 2015 yılında 110 yangın ihbar, 112 acil sağlık, 122 AFAD ve Acil Durum, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 177 orman yangın ihbar hatlarının tek numara sistemiyle hizmet vermeye başlamasının ardından 11 yıl geçti.

10 Kasım 2026 tarihinde 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 11 yılda yaklaşık 15 milyon çağrıya cevap verdi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 2025 yılında 1,4 milyon çağrıya cevap verildiği açıklandı.

Yaklaşık 200 personelin görev yaptığı çağrı merkezinin, haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunarken, teknolojik imkanlarla hizmet ağı da genişletildi. e-Call, Engelsiz 112, Hayat 112, SMS ve Web İhbar sistemleri aracılığıyla vatandaşlara farklı iletişim kanallarından ulaşıldığı, 4 dilde hizmet veriyor.

31 Ekim 2026 itibarıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün kurulurken, Muğla İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü müstakil müdürlük yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Asılsız çağrılara dikkat çekildi

Asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşılmasını geciktirebileceği, 112'nin yalnızca bir telefon numarası değil, ihtiyaç anında hayata açılan bir kapı olduğu açıklandı. Vatandaşlara gereksiz çağrılardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunulan 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Her saniye kıymetli, her çağrı önemli. 11 yıldır Muğla için buradayız. Her çağrıda, her an sizin için buradayız" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelMuğlaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:46:51. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla 112, 11 yılda yaklaşık 15 milyon acil çağrıya cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android