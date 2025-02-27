Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 10 Yılı - Son Dakika
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 10 Yılı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi\'nin 10 Yılı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 10 yılda 11 milyon 900 bin çağrı aldı; en yoğun ay Temmuz.

27.02.2025 07:02
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Muğla'da 10 yıl önce hizmete giren ve 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar ve 122 AFAD acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında toplanmasının ardından geçen 10 yılda 11 milyon 900 bin çağrıya cevap verildi.

Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu, YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Sayın İsmail Soykan Başkanlığında 2024 yılı istatistiklerini değerlendirirken, 2025 yılında yapılacak çalışmalar ilgili kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirerek sürdürülmesi konularının görüşülmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde toplanıldı.

En yoğun çağrı Temmuz ayında

Toplantıda yapılan değerlendirmede, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinin 2015 yılından bugüne kadar 11 milyon 900 bin 230 çağrı karşıladığı, 2024 yılında en yoğun ayın Temmuz ayı, en düşük çağrının da Şubat ayında gerçekleştiği açıklandı. Yaklaşık 750 bin çağrının kurumlara aktarıldığı, bu çağrıların kurumsal olarak, Acil Sağlık yüzde 44, Emniyet yüzde 36, Jandarma yüzde 12, İtfaiye yüzde 3, Orman yüzde 2, Sahil Güvenlik yüzde 2, AFAD ve Doğa Koruma yüzde 1 oranında dağılım gösterdiği görülmektedir.

Çağrıların yüzde 78' 112 hattından

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Karşılama Personelinin 1,96 saniyede reaksiyon gösterdiği Türkiye ortalamasının 2,84 saniye olduğu, kurumların çağrı yönlendiricilerin reaksiyon sürelerinin ise 3,74 olduğu Türkiye ortalamasının 7,09 saniye olduğu görülmüştür. 112 Acil Çağrı Merkezi santraline gelen çağrıların yüzde 78'inin 112 numarası üzerinden, yüzde 13'ünün 155 numarası üzerinden, yüzde 2'sinin 156 numarası üzerinden ve yüzde 7'sinin 110, 177, 158 ve 122 numaraları üzerinden yapıldığı, bu istatistiğe göre ilimizde 112 Tek numara bilinirliğinin yüzde 80'e.

45 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tanıtım çalışmaları kapsamında 1 milyon 174 bin 326 SMS gönderildiği, 4 bin 086 öğretmene 56 bin 715 öğrenciye ve yıl süresince yerleşik ve turist (yerli-yabancı) 2 milyon 380 bin 828 vatandaşa tanıtım yapıldı. Suç teşkil eden eylemlerden dolayı 45 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 68 kişiye de idari para cezası verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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