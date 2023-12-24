Muğla-Aydın Karayolu\'nda motosiklet kazası: Nazilli eski Belediye Başkanı\'nın damadı hayatını kaybetti

Muğla- Aydın Karayolu, Yatağan Yava Mahallesi mevkiinde iki motosikletin çarpışması sonucu Nazilli eski Belediye Başkan Esat Ergüler'in damadı 35 yaşındaki Osman Öğünçlü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Muğla- Aydın Karayolu Yava Mahallesi mevkiinde Osman Öğünçlü, kullandığı 09 V 1034 plakalı motosiklet ile Oktay Hasköy'ün kullandığı 09 AID 791 plakalı motosiklete Çine istikametine seyir halinde iken arkadan çarpması sonucu Osman Öğünçlü motosikletten düştü.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Nazilli Eski Belediye Başkanı Esat Ergüler'in damadı 35 yaşındaki Osman Öğünçlü olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA