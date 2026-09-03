Muğla-Aydın karayolunda kavşakta çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı
Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla- Aydın karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı'nda öğlen saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 48 E 2102 plakalı araç seyir halindeyken kavşak içerisinde 07 ABG 918 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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