Muğla Bodrum\'da alev alan otomobil söndürüldü, elektrik arkından çıktığı sanılıyor

Muğla Bodrum'da alev alan otomobil söndürüldü, elektrik arkından çıktığı sanılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum Torba Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevleri söndürdü. Yangının motor veya sigorta tertibatındaki elektrik arkından çıktığı sanılıyor, araçta maddi hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Torba Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, yangının aracın motor veya sigorta tertibatında meydana gelen elektrik arkından çıktığı sanılıyor.
Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?