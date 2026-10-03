Muğla Bodrum\'da tek taraflı kazada otomobilde yangın çıktı, ölen yaralanan olmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek taraflı trafik kazasına karışan otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta mahsur kalan olmadığını belirlerken, yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 VB 451 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı kazaya karıştı.

Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, otomobilin içerisinde mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kazada ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.