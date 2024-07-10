Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: '100 hektar alan zarar gördü' - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: '100 hektar alan zarar gördü'

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında 100 hektarlık bir alan zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının kontrol altına alındığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

10.07.2024 02:35  Güncelleme: 02:51
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "100 hektar alan zarar gördü"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangınında ilk belirlemelere göre 100 hektarlık bir alanda etkili oldu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının İnişdibi bölgesinden Kaplandağı'na kadar yayıldığın belirtirken, şu ana kadar 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras yaptığı açıklamada, "Bugün anlaşılan yol kenarındaki bir sebepten çıkan yangın. İnişdibi bölgesinden Kaptandağı'na kadar yayılmış idi. Ancak Orman Bölge Müdürlüğümüzün büyük bir mücadelesi, yine hava ekiplerinin çok ciddi müdahalesi, yine diğer itfaiyemizin, diğer bütün gönüllü kuruluşların, Bodrum Belediyesinin, tabii ki Büyükşehir Belediyemizin bütün ekiplerinin müdahalesiyle şu anda durduruldu. Yaklaşık 100 hektar kadar bir orman alanı, nitelikli orman alanı zarar gördü. Bu kadar riskin yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Ben geçmiş olsun diyorum. Bölge halkına Bodrum'da geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle bir yangın olmaz. Ama dediğim gibi yine de ucuz atlattık bu yangını. Zamanında müdahale edilmiş 14.16'da çıkan yangına 10 dakika sonra hem bölgedeki orman ekipleri hem de itfaiyemiz anında yetişip hava araçlarıyla beraber müdahale edilmiş. O yüzden bu çok önemli tabii ki. Yani zamanında müdahale etmek çok çok büyük önem taşımakta. Arkadaşlarımız hazır sonuçta yeşil vatanımızı korumak zorundayız. İklim krizinin bu kadar hissedildiği, kuraklığın bu kadar artık üst düzeye çıktığı bir dönemde dediğim gibi ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi alacağız. Sayın Valimize de dediğim gibi kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda, her zaman bize destek oluyor. Onun yönetiminde tabii ki çok daha fazla koordine olabiliyoruz. Kendisine huzurlarınızda ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: '100 hektar alan zarar gördü' - Son Dakika

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