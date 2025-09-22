Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın Evi İçin Güvenlik Önlemi Alındı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın Evi İçin Güvenlik Önlemi Alındı

22.09.2025 15:07
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı düzenleneceği istihbaratı üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Aras, durum hakkında bilgi sahibi olmadığını ve hayatına devam ettiğini belirtti. Valilik ve başsavcılık tarafından alınan karar doğrultusunda bölgede genel güvenlik denetimleri ve kontrolleri sürdürülüyor.

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı düzenleneceği yönündeki istihbarat üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı. Aras, "Sayın Valimiz, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki konutunun 'para karşılığı kurşunlanacağı' istihbaratı üzerine Valiliğin talimatıyla bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Aras, "Bizim de kulağımıza geldi. Biz tabii ki hayatımıza devam ediyoruz. Net bir bilgi bizde yok. Muhtemelen savcılığımızda, emniyet birimlerimizde, jandarmamızda olabilir. Bize sadece tedbir aldıklarını söylediler. Detayını bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz açıkçası. Gerçekten çok anlamsız. Hiç istenmeyen şeyler bunlar. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de teşekkür ederiz" dedi.

Evinin çevresinde ekiplerin güvenlik önleminin olup olmadığı sorusuna ise Aras, "Öyle bir durum yok. Herhalde genel olarak bölgede arkadaşlar denetim ve kontrollerini sürdürüyorlar. Yoksa bizim de böyle bir talebimiz olmadı açıkçası. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
