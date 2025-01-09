Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Cinayetleriyle Mücadele Ediyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yalnızca açıklamalar ve protokollerle değil somut çalışmalarla da kadınların yaşam haklarına sahip çıkıyor.

2024 yılı, Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığı bir dönem olarak kaydedildi. Resmi verilere göre, 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü yaşanmış, toplamda 652 kadın hayatını kaybetmiştir. Bu vahim tablo, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumların, özellikle yerel yönetimlerin, sorumluluğunu daha da önemli hale getirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen İlknur Çetin'in öldürülmesine ilişkin davaya müdahillik talebinde bulunarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını somut bir şekilde ortaya koydu. Ancak Büyükşehir'in bu talebi mahkeme tarafından reddedildi. Buna karşılık Büyükşehir Belediyesi mahkemenin kararına itiraz etti.

İlknur Çetin davasına müdahillik talebi

Geçtiğimiz Nisan ayında Muğla'da öldürülen İlknur Çetin davası, bu kararlı duruşun somut bir örneği oldu. İlknur Çetin'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması 8 Ocak 2025 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetlerine ilişkin bir davaya müdahillik talebinde bulunan ilk belediye olarak tarihe geçti. Belediye, bu talebiyle kadın cinayetlerinde adaletin sağlanması ve cezasızlık politikalarının önlenmesi adına güçlü bir mesaj verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurum içindeki şiddet, taciz ve mobbinge karşı taviz vermediğini Şiddet Tutum Belgesi'ni imzalayarak resmi olarak ortaya koydu. Ayrıca, bir ilçede kadın sığınma evini açtı ve iki ilçede daha sığınma evi açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'daki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay düzenledi ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartnamesi'ni imzalayarak bu çerçevede Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarını başlattı.

"Şiddetsiz ve Özgürlükçü Bir Muğla" hedefi

Kadın cinayetlerinin önlenmesi için tüm yasal ve toplumsal mekanizmaların etkin şekilde işlemesi gerektiğine inandığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Her yıl hayattan koparılan yüzlerce kadın, sadece birer istatistik, birer haber başlığı olarak kalıyorlar. Bu acıyı yok sayan, şiddeti önleyecek adımlar atmaktan geri duran, kadınları koruyacak güvenceleri ortadan kaldıran her karara karşı sesimizi yükseltmeye kararlıyız. Kadınların hak mücadelesinin destekçisi değil savunucusu olacağız. Omuz omuza hep beraber mücadele edeceğiz. Eşit ve şiddetsiz bir toplum için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - MUĞLA