Muğla\'da 14\'ü çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14'ü çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 14 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA