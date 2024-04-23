Muğla\'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA