Muğla\'da 22 düzensiz göçmen ve 6 kaçakçı yakalandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki lastik bot içinde iki lastik bot içinde 5, karada da bir olmak üzere 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Seydikemer ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. İçerisindeki toplam 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. Olay ile bağlantılı olarak Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 22 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. - MUĞLA