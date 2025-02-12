Muğla'da 555 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da 555 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Muğla\'da 555 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ula'da yapılan operasyonda 555 litre sahte ve kaçak alkol ile çeşitli silahlar bulundu.

12.02.2025 08:12
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Muğla'nın Ula ilçesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik markalarda 555 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde oturan A.C. isimli şahsın evinde el yapımı kaçak alkol ve bandrolsüz içki bulundurduğu bilgisinin alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada; 400 litre el yapımı şarap, 70 litre el yapımı rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre el yapımı likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet 15 ml. Anason yağı, 4 adet içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet tarihi eser niteliği bulunan hac ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 555 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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