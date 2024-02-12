Muğla'da 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla\'da 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçıları hakkında adli işlemler başlatıldı.

12.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:26
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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