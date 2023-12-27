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Muğla'da 8 ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 8 ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirdikleri 8 ayrı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 2 kilo 968 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 5,50 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 şüpheli tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirleri ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Muğla\'da 8 ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı
27.12.2023 - 12:09,
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri il genelinde iki günde 8 ayrı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları dahilinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ayrı operasyonda; 2 Kilo 968 Gram esrar maddesi, 12 Gram Metamfetamin, 5,50 Gram Kokain, hassas terazi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda ise 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, 6 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.2 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü,'zehir tacirleri ile mücadelenin' il genelinde azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 8 ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 8 ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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