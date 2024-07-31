Muğla'da Alkollü Sürücü Polisin 'Dur' İhtarına Uymadı - Son Dakika
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Muğla'da Alkollü Sürücü Polisin 'Dur' İhtarına Uymadı

Muğla\'da Alkollü Sürücü Polisin \'Dur\' İhtarına Uymadı

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yapılan kontrollerde 188 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, polis ekiplerine direndikten sonra ehliyet ve kimliğini verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 17:29
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Muğla'nın Datça ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yapılan kontrollerde 188 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, Atatürk Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hız yaparak egzoz patlatan otomobil sürücüsü bölgede bulunan polisin 'dur' ihtarına uymadı. İddiaya göre polisin üzerine otomobili sürerek kaçmaya çalışan sürücü uzaklaşamadan yakalandı. Uzun süre polis ekiplerine ehliyetini vermemek için direnen sürücü bir süre sonra pes ederek ehliyet ve kimliğini verdi. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 188 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Datça, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Alkollü Sürücü Polisin 'Dur' İhtarına Uymadı - Son Dakika

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