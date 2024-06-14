Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt mahallesinde çıkan anız yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesinde öğle saatlerinde tarladan dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Anız Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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