Muğla\'da Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında mahsur kalan 1 kişi ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Pazar Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte dairede patlamalar meydana gelirken, olay mahallede paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek apartmanda mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Apartman tahliye edilirken, yangında yaralanan olmadı. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da duman ve patlama sesleri nedeniyle büyük korku yaşadı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA