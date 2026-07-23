Muğla'da Araç, İki Sokak Kedisini Ezdi - Son Dakika
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Muğla'da Araç, İki Sokak Kedisini Ezdi

Muğla\'da Araç, İki Sokak Kedisini Ezdi
23.07.2026 21:11
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Muğla'da hafif ticari araç, iki sokak kedisinin üzerinden geçerek kayıplara karıştı.

Muğla'da sokak arasında seyreden hafif ticari araç, yolda bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçerek yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan kediler telef olurken, sürücünün durmadan uzaklaşması tepki çekti.

Olay, Menteşe ilçesinde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen hafif ticari araç, yol üzerinde bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçti. Aracın altında kalan kediler ağır yaralanarak can çekişirken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sokakta ilerlediği sırada iki kedinin üzerinden geçtiği, sürücünün ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Görüntüler hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Araç, İki Sokak Kedisini Ezdi - Son Dakika

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