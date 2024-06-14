Muğla'da aranan şahıs 14 yıl hapis cezasıyla yakalandı

3.Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 49 yaşındaki E.G. Menteşe İlçesi Kafaca Mahallesinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

E.G. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA