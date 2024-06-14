Muğla'da aranan şahıs 14 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da aranan şahıs 14 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki E.G. isimli şahıs, Menteşe İlçesi Kafaca Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

14.06.2024 09:36
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 49 yaşındaki E.G. Menteşe İlçesi Kafaca Mahallesinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

E.G. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da aranan şahıs 14 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika

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