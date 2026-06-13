Muğla\'da Av Tüfeği İle Vurulmuş Bir Kadın Bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki H.G., evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki H.G.'den haber alınamadığı ihbarı üzerine şahsın adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, eve girdiklerinde H.G.'yi av tüfeği ile vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde H.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayın birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor. H.G.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA