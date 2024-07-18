Muğla\'da Belediye Personeli Evinde Ölü Bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde yakınları tarafından evinde hareketsiz bir şekilde bulunan belediye personeli Sezgin Ölmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Milas ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Sezgin Ölmez'den yakınları haber alamadı. Evine giden yakınları Ölmez'i hareketsiz bir halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ölmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölmez'in ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. derinden üzdü. Ölmez'in naaşı, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA