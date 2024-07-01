Muğla'da çıkan orman yangınında şüpheli kişiler gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da çıkan orman yangınında şüpheli kişiler gözaltına alındı

Muğla\'da çıkan orman yangınında şüpheli kişiler gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak karavanlarıyla yangın bölgesinden uzaklaşırken görüntülenen şahıslar, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 08:43
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde 30 Haziran 2024 tarihinde saat 16.40'ta çıkan orman yangının çıkış sebebi ileilgili oldukları düşünülen ve karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülenen şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bilgisi edinildi.

Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da çıkan orman yangınında şüpheli kişiler gözaltına alındı - Son Dakika

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