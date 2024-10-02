Muğla\'da Çıkan Ot Yangını Hızla Söndürüldü

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Asar mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Hacırüstem Mahallesi'ndeki Asar Dağı'nda bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla çevredeki yerleşim yerlerine herhangi bir zarar gelmediği belirtildi. - MUĞLA