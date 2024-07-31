Muğla\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dörttepe Mahallesi yakınlarında, zirai ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dörttepe Mahallesi yakınlarında, zirai alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, su tankeri ve hava araçları gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - MUĞLA
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