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Muğla'da Çocuk Parkında Kaydırakta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Çocuk Parkında Kaydırakta Yangın Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan çocuk parkında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edilen kaydırakta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla\'da Çocuk Parkında Kaydırakta Yangın Çıktı
30.01.2024 - 15:18,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocuk parkında bulunan kaydırakta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Mevhibe İnönü parkında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edilen kaydırakta yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken. Ekipler tarafından yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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