Menteşe\'de çöp konteyneri yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi'nde çıkan çöp konteyneri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan geri dönüşüm kutusundan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, geri dönüşüm kutusu içerisindeki atıkların yanmakta olduğunu belirledi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının, söndürülmeden konteynere dökülen kül ve kor parçalarından çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangın sonucu geri dönüşüm kutusunda kısmi hasar meydana geldi. - MUĞLA