Muğla'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla\'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının gaz sıkışması sonucu çıktığı düşünülüyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

17.08.2024 00:39
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Muğla'nın Datça ilçesinde çöplük alanda gaz sıkışması sonucu çıktığı düşünülen yangın büyümeden kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor.

"Gaz sıkışmasından kaynaklı olabilir"

Yangın bölgesine giden Emecik Mahalle Muhtarı Hüseyin Harıpcı, yangının gaz sıkışması kaynaklı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Yangın birden parlamayla başlamış. Sanırım gaz sıkışması neticesi meydana geldi. Çünkü bir ay öncesi de buna benzer bir yangın meydana gelmişti. Yine aynı gaz sıkışması sonucu çıkmış olabilir diye tahmin ediyoruz. İtfaiye ve orman şefliği ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ancak henüz sönmedi. Çünkü yangın çöplerin derinliklerine doğru ilerleyebilir. Bu yüzden ekipler yangın yerinde nöbetlerine devam ediyorlar" dedi.

Ayrıca aynı saatlerde Mesudiye Mahallesi'nde de "Etrafta yangın kokusu" ihbarı üzerine ekipler bölgeye giderken, ihbarın asılsız çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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