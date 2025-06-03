Muğla Valiliği 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Deprem Sonrası Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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