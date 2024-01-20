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Muğla'da Durakta Unutulan Çanta Patlatıldı: İçinden Kıyafet Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Durakta Unutulan Çanta Patlatıldı: İçinden Kıyafet Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir durakta unutulan şüpheli çanta, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantadan çıkanlar ise kıyafetler oldu. Polis ekipleri çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Muğla\'da Durakta Unutulan Çanta Patlatıldı: İçinden Kıyafet Çıktı
20.01.2024 - 22:35,
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Muğla'nın Milas ilçesinde durakta unutulan bir şüpheli çanta ekipleri alarma geçirirken, fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çanta içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, Halilbey Bulvarı üzerindeki bir durakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta unutulan bir çanta vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durağın etrafına emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırıp, yolu trafiğe kapattı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan incelemelerde çantada kıyafetlerin bulunduğu tespit edilirken, çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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