Samanlık ot ve zeytin ağaçları yandı - Son Dakika
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Samanlık ot ve zeytin ağaçları yandı

Samanlık ot ve zeytin ağaçları yandı
11.06.2026 15:38  Güncelleme: 15:39
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ekin yangını, zeytinlik alana sıçradı. 4 dönüm ekin anızı ile 9 büyük zeytin ağacı tamamen yanarken, 100 küçük zeytin ağacı da zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Girmeler Mahallesi'nde çıkan ekin yangını, çevredeki zeytinlik alana sıçrayarak zarara neden oldu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye ekipleri sevk edildi. Balya yapılmaya hazır ekin anızı ile zeytin ağaçlarının yanmakta olduğunu tespit etti.

Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekipleri İtfaiye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yapılan ilk incelemelere göre yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan 4 dönümlük balya yapılmaya hazır ekin anızı yangında zarar gördü. Ayrıca yaklaşık 100 adet küçük zeytin ağacı yangının oluşturduğu yoğun ısıdan etkilenirken, 9 adet büyük zeytin ağacı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının ekin anızında başladığını ve daha sonra zeytinlik alana sirayet ettiğini değerlendirirken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samanlık ot ve zeytin ağaçları yandı - Son Dakika

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