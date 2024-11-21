Muğla'nın Yerkesik Mahallesinde tek katlı eski bir evde başlayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Akşam saatlerinde Yerkesik Mahallesinde Salih Sevinç isimli vatandaşa ait tek katkı ahşap ve kiremit çatılı evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yanan evde soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Eski Bir Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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