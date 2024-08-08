Muğla\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 2-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik sürdürülen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığı olaylarında kullanılan 2 kamyonet ve 7 otomobil olmak üzere 9 araç ele geçirildi. Olaylarda kullanılan ve yakalanan araçlara 57 bin 951 TL para cezası uygulandı. - MUĞLA