Muğla'da Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Göltürkbükü yolunda DSİ'ye ait ana su isale hattı patladı ve yol çöktü. Patlama sonucunda yolda derin bir yarık oluştu. MUSKİ ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

27.06.2024 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü yolunda DSİ'ye ait ana su isale hattı patladı. Bomba gibi patlama sonucunda yol çöktü.

Sosyetenin uğrak merkezi olan Göltürkbükü yolunda ana su isale hattı patladı. Patlama sonucunda yolda derin bir yarık açıldı. Gece saatlerinde ana su isale hattı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yol çöktü. Yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı. Tonlarca suyun yolda akmasına şaşıran vatandaşlar yolun sonundaki çukuru görünce şoke oldu. Muğla Büyükşehir belediyesine ait MUSKİ ekipleri su hattının vanasını kapatarak suyun akışını engelledi. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, MUSKİ ekiplerinin de hızlı bir şekilde çalışma başlattığı öğrenildi. O sırada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi. Türkbükü'ne suyun patlak tamirinden sonra tekrar verileceği öğrenildi.

Öte yandan bazı bahçeler ve barakalarda sular altında kaldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkbükü, Bodrum, Muğla, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Göltürkbükü yolunda su isale hattı patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement