Muğla'da Gönüllüler Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Muğla'da Gönüllüler Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor

Muğla\'da Gönüllüler Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Alıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde SAR Acil arama kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda 35 gönüllüye kentsel arama kurtarma eğitimi veriyor. Eğitimde teorik bilgilendirmeler, ekipman tanıtımı ve saha tecrübeleri paylaşılıyor. Amacı, insanların donanımlı olması ve prosedüre uygun şekilde faaliyetlere katılım sağlamasıdır.

27.04.2024 15:40
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Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından bir çok duyarlı vatandaş gönüllü olarak arama kurtarma eğitimleri alırken, özellikle acil durumlarda akreditasyon sahibi ekiplerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. SAR (Search And Rescue) Acil arama kurtarma ekibi Muğla il ekibi, AFAD koordinasyonunda Marmaris eğitim alanında 35 gönüllüye 48 saat sürecek kentsel arama kurtarma eğitiminin ilk gününe başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde bulunan SAR eğitim alanında Muğla il temsilciliğine bağlı SAR arama kurtarma eğitmenleri tarafından il genelinden ve Marmaris'ten katılım sağlayan 35 gönüllü kentsel arama kurtarma hafif akreditasyonu eğitimine başlandı. 48 saat sürecek olan eğitimde ilk gün, AFAD ve SAR eğitmenlerinin teorik bilgilendirmeleri ve saha tecrübelerini anlatmalarının ardından, kullanılacak ekipmanların tanıtımı ile devam etti. Büyük bir disiplin ve koordinasyon içinde başlayan eğitimde ekipman tanıtımının ardından senaryo gereği bir yıkıntının önünde iş makinası ile duvar delme eğitimi almaya başladılar. Bugün sabah başlayan eğitimde teori ve ekipman tanıtımı çalışması yapılacak. Yarın ise gerçeği aratmayacak bir senaryo gereği yıkıntıların arasında arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek.

"Amacımız insanların donanımlı olması ve prosedüre uygun şekilde faaliyetlere katılım sağlaması"

Toplanma düdüğü ile başlayan eğitimin eğitmenlerinden ve SAR Muğla İl Sorumlu Yardımcısı ve aynı zamanda AFAD Eğitmeni Erdal Yaşar tatbikat ile ilgili, "Bugün burada yaklaşık bir 35 kişilik bir ekiple kentsel arama kurtarma ve depremde arama kurtarma üzerine eğitim veriyoruz. Afad eğitmeniyim aynı zamanda bize başvuran bu ekip, gönüllü olarak başvuran bu ekiple beraber herhangi bir yerde oluşabilecek deprem konusunda sahada nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiği ve enkaza giriş teknikleri üzerinde duruyoruz. Amacımız burada insanların tamamen donanımlı olması ve yapması gerektiği şeyleri böyle sırasıyla düzgün ve prosedüre uygun bir şekilde deneyimli bir şekilde saha eğitimlerini bitirdikten sonra onları arama kurtarma operasyonlarına dahil etmek. Eğitimimiz 48 saat sürüyor ve bu eğitimlerin içerisine öncelikle teorik dediğimiz eğitimler, gösteriler, slayt gösterileriyle beraber yapmaları gerektiği şeyleri öncelikle bir teorik bir şekilde gösteriyoruz. Daha sonra da saha eğitimlerine geçiyoruz. Tabi birinci gün genelde teorik ve aynı zamanda ekipman tanıtımı olarak geçiyor. Daha sonra sahaya alıyoruz onları. Saha eğitimleri de yaklaşık 8 saat boyunca hiç durmadan bir enkazın üzerinde arama ve kurtarma faaliyeti göstererek devam ediyor. Arama kurtarma profesyonel bir arama kurtarma seviyelerine getirmeye çalışıyoruz" diyerek kentsel arama kurtarma faaliyetlerine eğitimin önemini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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