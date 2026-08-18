Muğla\'da Güvenlik ve Yangın Tedbirleri Toplantısı

Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki huzur ve güven ortamının devamlılığına yönelik alınan tedbirler ile orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Muğla'da huzur ve güven ortamının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Özellikle "Yeşil Vatan"ın korunmasına yönelik tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler, ormanlık alanlarda gerçekleştirilen denetim ve devriye faaliyetleri kapsamlı şekilde görüşüldü.

Ayrıca, muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ile kurumlar arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda, Muğla'nın doğal zenginliklerinin korunması ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilgili kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.