Muğla\'da Havadan Trafik Denetimi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde 'Algılanan Yakalanma Hissini' sürekli hale getirerek trafik kurullarına uymalarını sağlamak amacıyla Ortaca- Dalyan yolunda Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda 125 araç kontrol edildi. Denetimde 11 sürücüye işlem yapılırken, 10 bin 038 TL trafik cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi. - MUĞLA