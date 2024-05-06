Muğla'da Hediyelik Eşya Üretimi Yapılan Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Hediyelik Eşya Üretimi Yapılan Evde Yangın Çıktı

Muğla\'da Hediyelik Eşya Üretimi Yapılan Evde Yangın Çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hediyelik eşya üretimi yapılan tek katlı betonarme evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının hediyelik eşya imalatı olarak kullanılan yanıcı maddelerden çıktığı tahmin ediliyor. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı, binanın içindeki eşyaların ise kullanılmaz hale geldiği açıklandı.

06.05.2024 20:22  Güncelleme: 20:25
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde hediyelik eşya üretimi yapılan tek katlı betonarme evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, evdeki yanıcı maddelerden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tek katlı müstakil betonarme binada başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının hediyelik eşya imalatı olarak kullanılan ve bina içerisinde bulunan yanıcı maddelerden çıktığı tahmin ediliyor. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı, binanın içindeki eşyaların ise kullanılmaz hale geldiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Hediyelik Eşya Üretimi Yapılan Evde Yangın Çıktı - Son Dakika

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