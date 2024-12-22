Muğla\'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Muğla Valisi İdris Akbıyık: "Helikopter kalkış esnasında hastanemizin 4. katına çarpıyor. 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor"

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, yakındaki boş alana düştü. Helikopter kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Helikopter kalkış esnasında hastanemizin 4. katına çarpıyor. 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor" dedi.