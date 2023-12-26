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Muğla'da Hırsızlar Meşrubat Çaldı - Son Dakika
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Muğla'da Hırsızlar Meşrubat Çaldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerine ait dolaptan yaklaşık beş bin lira değerinde meşrubat çalan hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Muğla\'da Hırsızlar Meşrubat Çaldı
26.12.2023 - 17:31,
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Muğla'nın Milas ilçesinde kapalı olan bir iş yerine ait dolaptan yaklaşık beş bin lira değerinde meşrubat çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Milas'ın Hacıilyas Mahallesi'nde bulunan bir büfede 24 Aralık 2023 Pazar günü gece saatlerinde gerçekleşti. Menteşe Caddesi üzerindeki işletmede meydana gelen olayda, kimlikleri tespit edilemeyen 4 şüpheli kişi bir işletmenin içecek dolabındaki meşrubatları alarak bölgeden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri meşrubat hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

"Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı"

İşletmenin içecek dolabına dadanan hırsızların, dolabın kapağını açmasının ardından aldıkları meşrubatla bölgeden ayrılmaları başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Aralık, Muğla, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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