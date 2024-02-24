Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklandı - Son Dakika
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Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklandı

Muğla\'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve karnından bıçaklanan 16 yaşındaki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan D.Ş. (16) yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı D.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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