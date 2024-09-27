Muğla\'da İtfaiye Haftası Kapsamında Gerçekleştirilen Tatbikat

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25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası çerçevesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Menteşe Sosyo-Kültürel alanda gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, ev yangını, araç yangını, köylülerin müdahale ettiği ot yangını, trafik kazası ve iple kurtarma operasyonu gibi senaryolar canlandırıldı.

Muğla İtfaiyesi, tatbikatta gerçek olayların provasını yaparak profesyonelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yangınlara müdahale, kurtarma operasyonları ve acil durum senaryolarında itfaiyecilerin müdahale hızları ve yetenekleri, izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Tatbikat sırasında konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, itfaiyenin tarihçesinden ve günümüzde üstlendiği kritik görevlerden bahsetti. Karyağdı, Osmanlı döneminde 1714 yılında tulumbacılar olarak kurulan itfaiyenin, Cumhuriyetin kuruluşuyla belediyelere devredilmesinin 101. yılını, Muğla Belediyesi itfaiyesinin 80. yılını ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10. yılını kutladıklarını belirtti.

Karyağdı, itfaiyeciliğin toplum huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İtfaiyeciler sadece yangın söndürmekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda doğal afetlere, depremler, sel baskınları, orman yangınları, trafik kazaları gibi olaylara da müdahale ediyor. Her türlü acil durumda, gece gündüz demeden canları pahasına çalışan itfaiyeciler, adeta bir mühendis, doktor, öğretmen, psikolog ve sporcu gibi cesur ve özverili bireylerdir" dedi.

Karyağdı, itfaiyeciliğin son yıllarda küresel anlamda artan doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğiyle birlikte daha da önem kazandığını vurgulayarak, itfaiyecilerin bu büyük görevleri layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Tatbikatın sonunda itfaiye ekipleri, Menteşe'de sirenler eşliğinde bir konvoy düzenledi. Konvoy, hem Muğla halkına itfaiyenin çalışmalarını hatırlatmak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. - MUĞLA