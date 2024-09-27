Muğla'da İtfaiye Haftası Kapsamında Gerçekleştirilen Tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da İtfaiye Haftası Kapsamında Gerçekleştirilen Tatbikat

Muğla\'da İtfaiye Haftası Kapsamında Gerçekleştirilen Tatbikat

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Menteşe'de çeşitli acil durum senaryoları içeren bir tatbikat düzenlendi. Tatbikatta yangınlar ve trafik kazaları gibi olaylara müdahale yetenekleri sergilendi.

27.09.2024 18:03  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası çerçevesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Menteşe Sosyo-Kültürel alanda gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, ev yangını, araç yangını, köylülerin müdahale ettiği ot yangını, trafik kazası ve iple kurtarma operasyonu gibi senaryolar canlandırıldı.

Muğla İtfaiyesi, tatbikatta gerçek olayların provasını yaparak profesyonelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yangınlara müdahale, kurtarma operasyonları ve acil durum senaryolarında itfaiyecilerin müdahale hızları ve yetenekleri, izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Tatbikat sırasında konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, itfaiyenin tarihçesinden ve günümüzde üstlendiği kritik görevlerden bahsetti. Karyağdı, Osmanlı döneminde 1714 yılında tulumbacılar olarak kurulan itfaiyenin, Cumhuriyetin kuruluşuyla belediyelere devredilmesinin 101. yılını, Muğla Belediyesi itfaiyesinin 80. yılını ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10. yılını kutladıklarını belirtti.

Karyağdı, itfaiyeciliğin toplum huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İtfaiyeciler sadece yangın söndürmekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda doğal afetlere, depremler, sel baskınları, orman yangınları, trafik kazaları gibi olaylara da müdahale ediyor. Her türlü acil durumda, gece gündüz demeden canları pahasına çalışan itfaiyeciler, adeta bir mühendis, doktor, öğretmen, psikolog ve sporcu gibi cesur ve özverili bireylerdir" dedi.

Karyağdı, itfaiyeciliğin son yıllarda küresel anlamda artan doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğiyle birlikte daha da önem kazandığını vurgulayarak, itfaiyecilerin bu büyük görevleri layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Tatbikatın sonunda itfaiye ekipleri, Menteşe'de sirenler eşliğinde bir konvoy düzenledi. Konvoy, hem Muğla halkına itfaiyenin çalışmalarını hatırlatmak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kültür Sanat, İtfaiye, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da İtfaiye Haftası Kapsamında Gerçekleştirilen Tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:28:13. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da İtfaiye Haftası Kapsamında Gerçekleştirilen Tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement