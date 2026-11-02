Muğla\'da jandarma Ekim ayı boyunca 123 bin 625 aracı denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 01-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123 bin 625 araç kontrol edildi.

Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 6 bin 250 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında 253 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, kurallara aykırı olduğu belirlenen bin 139 araç trafikten men edildi.

Öte yandan trafik güvenliğinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 41 bin 458 yol kullanıcısına trafik eğitimi verildi.