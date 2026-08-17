Muğla\'da Jandarma Operasyonu: 78 Aranan Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 38 bin 660 şahıs ile 2 bin 323 araç kontrol edildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 205 devriye gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 38 bin 660 şahıs ve 2 bin 323 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 3, narkotik suçundan 6, kaçakçılık suçundan 1 ve diğer suçlardan 63 olmak üzere toplam 78 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.