Muğla\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalarda Kurban Bayramı öncesinde kaçak ve sahte alkol girişine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, Bodrum ilçesinde 110 litre, Marmaris ilçesinde, 95 litre, Fethiye ilçesinde 40 litre, Menteşe ilçesinde 120 litre, Milas ilçesinde 50 litre, Ula ilçesinde 20 litre ve Ortaca ilçesinde 40 litre etil alkol olmak üzere toplam 475 litre sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA