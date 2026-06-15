Muğla'da Kaçak Yaban Hayvan Operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da Kaçak Yaban Hayvan Operasyonu

Muğla\'da Kaçak Yaban Hayvan Operasyonu
15.06.2026 14:58
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Ula'da yapılan baskında kaçak tutulan yaban ve egzotik hayvanlar ele geçirildi, sahibi ceza aldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, CİMER'e yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, düzenledikleri ortak operasyonda kaçak olarak tutulan çok sayıda yaban ve egzotik hayvan ele geçirdi. İzin belgeleri bulunmayan depo sahibine idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesindeki bir depoda yasa dışı hayvan bulundurulduğu ve ticarete konu edildiği yönünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şefliği ile Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, koordineli bir şekilde belirlenen adrese baskın düzenledi.

Ekiplerce depoda gerçekleştirilen detaylı denetimlerde; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ticaretine düzenleme getirilen ancak bulundurma ve satış izinleri olmayan 2 adet sülün, 7 adet papağan, 1 adet tavus kuşu ve 3 adet bıldırcın tespit edildi.

Yasal mevzuata aykırı olarak koruma altında veya ticarete tabi tutulan korumalı türleri barındıran depo sahibinin, gerekli izin ve resmi belgeleri ibraz edemediği öğrenildi. Bunun üzerine ele geçirilen yaban ve egzotik hayvanlara DKMP bünyesine alınmak üzere el koyuldu.

Gerekli yasal belgeleri olmadan bu hayvanları elinde bulunduran depo sahibine ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen hayvanların, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alınacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Muğla, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Kaçak Yaban Hayvan Operasyonu - Son Dakika

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