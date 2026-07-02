Muğla\'da Kaçakçılık Operasyonları: 48 Gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Haziran ayı boyunca düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak ürün ele geçirilirken, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü bölgesel suç örgütlerine yönelik olmak üzere toplam 48 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 23 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 978 tabanca fişeği ve 55 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 1.109 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 152 adet elektronik sigara malzemesi, 805 paket kaçak sigara, 84 adet çeşitli kaçak eşya ile 142 kilogram tütün ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - MUĞLA