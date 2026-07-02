Muğla'da Kaçakçılık Operasyonları: 48 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Kaçakçılık Operasyonları: 48 Gözaltı

Muğla\'da Kaçakçılık Operasyonları: 48 Gözaltı
02.07.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran ayında Muğla'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Haziran ayı boyunca düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak ürün ele geçirilirken, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü bölgesel suç örgütlerine yönelik olmak üzere toplam 48 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 23 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 978 tabanca fişeği ve 55 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 1.109 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 152 adet elektronik sigara malzemesi, 805 paket kaçak sigara, 84 adet çeşitli kaçak eşya ile 142 kilogram tütün ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Kaçakçılık Operasyonları: 48 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti
Bakan Yumaklı’dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı
Osman Gazi’nin miğferi ABD’de ortaya çıktı Osman Gazi'nin miğferi ABD'de ortaya çıktı

20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
20:25
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 20:49:43. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Kaçakçılık Operasyonları: 48 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.