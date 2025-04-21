Muğla\'da Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada Muğla'nın değişik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği, 949 adet tabanca fişeği, 146 adet kartuş, 40 bin adet makaron, 712 adet tütün ve tütün ürünleri, 660 adet cinsel içerikli gıda, 150 litre etil alkol, 85 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet elektronik sigara, 13 adet elektronik cihaz, 3 adet dedektör, 40 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheliye işlem yapıldı ve 16 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA