Muğla'da KADES İhbarı Kanlı Bitti - Son Dakika
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Muğla'da KADES İhbarı Kanlı Bitti

Muğla\'da KADES İhbarı Kanlı Bitti
13.06.2026 23:24
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Menteşe'de polis ekibine ateş açan saldırgan, eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra intihar etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş açıldı. Saldırgan, eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine evde bulunan şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Şahıs, eşini ve polisi silahla yaraladı ardından aynı silahla kendini vurdu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralı polis ve eşi tarafından vurulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polise ateş ettikten sonra kafasına silahla ateş eden şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da KADES İhbarı Kanlı Bitti - Son Dakika

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